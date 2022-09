Mann übersprang Absperrung bei Buckingham-Palast

Nach der Ernennung von Thronfolger Charles zum Nachfolger der verstorbenen Königin Elizabeth II. fuhr Charles III. gemeinsam mit Ehefrau Camilla, die nunmehr den Titel Queen Consort trägt, vorbei an Tausenden Schaulustigen. Sie säumten den Weg zum Buckingham-Palast. Am Rande dieser Fahrt kam es zu einem Zwischenfall. Wie auf einem kurzen Videoclip, der in sozialen Medien kursiert, zu sehen ist, überwand ein Zuschauer die Absperrung und rannte über die Prachtstraße The Mall. Doch sofort schritten Polizisten ein.