Ansturm auf Kachelöfen sorgt für lange Wartezeiten

Kunden denken bereits viele Jahre voraus

Auch an größeren Modellen steigt das Interesse. Steinringer sieht dabei vor allem einen Grund: „Es ist eine Frage der Unabhängigkeit.“ Zudem denken bereits viele Kunden an etwaige Blackouts oder andere Szenarien. Ein vorhandener Kamin, wie es beim Bau von Wohnungen und Häusern in den 70er- und 80er-Jahren üblich war, hilft da ungemein.