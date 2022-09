Qualifying LIVE: Wer rast zur Pole in Monza?

Bei den Übungsrunden am Freitag musste sich Leclerc nach der Bestzeit in der ersten Einheit nur dem eigenen Teamkollegen Carlos Sainz und Verstappen im zweiten Freien Training geschlagen geben. Für den Monegassen, der sich im Kampf um den Sieg am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) bisher eher sehr verhalten gab, dürfte die Pole zum Europa-Finale dieser Saison aber mehr als nur in Reichweite liegen.