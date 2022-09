Neue Ideen für den Welser Stadtpark aus Holland

Verbindung für Radfahrer als Fixpunkt

Diskussionen könnte auch das Thema Wege und deren Asphaltierung im Hinblick auf die Bodenversiegelung hervorrufen. In den Stadtpark-Plänen ist ein Fixpunkt eine West-Nord-Verbindung für Radfahrer. Ob die sehr nahe an der Traun oder eher nahe dem Zentrum errichtet werden soll, ist noch völlig offen. Apropos Radfahrer: In der niederländischen Metropole besitzen die 830.000 Einwohner rund 880.000 Räder. 58% der Amsterdamer treten regelmäßig in die Pedale, in Wels sind es 7%.