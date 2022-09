Der Ruf nach den Alten wird immer lauter

Beim bestehenden Arbeitgeber oder bei einer anderen Firma ein neues Arbeitsverhältnis eingehen, keine Lohnsteuer zahlen, nur Sozialversicherungsbeiträge leisten - so will Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich, Pensionisten zum Weiterarbeiten motivieren. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner schlägt in dieselbe Kerbe, fordert ein steuerfreies Zuverdienstsystem, bei dem die Regelpension nicht angetastet werden soll - alles, um den grassierenden Fachkräftemangel zu bekämpfen.