Brutale Jugendbande wurde in Linz ausgeforscht

Mit Umbringen bedroht

Teile derselben Tätergruppierung raubten im Zeitraum von September 2021 bis Juli 2022, in insgesamt sieben Angriffen, in Haid einem 17-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Linz-Land Bargeld und verletzten diesen mehrfach am Körper und drohten ihm mit dem Umbringen. Auf Grund der oben angeführten Fakten konnte bei der Staatsanwaltschaft Linz eine Festnahmeanordnung für einen 17-jährigen russischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land sowie einen 17-jährigen und einen 18-jährigen österreichischen Staatsangehörigen erwirkt werden, welche durch die Polizei Ansfelden im August 2022 vollzogen wurde. Die drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.