„Armen-Witze taten weh“ - nun sorgt er für Furore

Auf der Massagebank einer kleinen Jugendakademie eingeschlafen und im größten Tennisstadion der Welt aufgewacht: So in etwa muss sich Frances Tiafoe in seinem Märchen bei den US Open fühlen. Der Halbfinalist begeisterte im Arthur Ashe Stadium von New York nicht nur mit seinem spektakulären Spiel. Auch wegen seiner inspirierenden Lebensgeschichte ist der US-Amerikaner neuer Held seiner Landsleute. Früher wurde er mit „Armen-Witzen“ gedemütigt, jetzt sorgt er für Furore.