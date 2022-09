Schulanfang für Kates und Williams Rasselbande

Der britische Prinz George (9) seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) haben am Donnerstag ihren ersten Schultag nach den Sommerferien. Nach dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor müssen sich die drei Kinder von Prinz William und seiner Frau Kate (beide 40) in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden.