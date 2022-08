Kate: Neues Zuhause mit pikanter Vergangenheit

Der Umzug von William und Kate sei eine natürliche Folge davon, dass die Königin ihren Hof vom Londoner Stadtschloss Buckingham-Palast nach Windsor verpflanzt hat, sagte Prescott. „Windsor rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Monarchie. So gesehen ist es ein sehr modernes Beispiel dafür, was in der Monarchie schon immer passiert ist - dass der Fokus immer dort liegt, wo sich der Monarch gerade niederlässt.“