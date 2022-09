Mutterkatze mit Baby vor sicherem Tod gerettet

Samtpfoten im Glück

„Die Rettung von ‘Hope‘ und ‘Lucky‘ erfolgte in der letzten Sekunde. Wäre ‘Lucky‘ noch länger in dem Rohr festgesteckt, wäre er grausam verhungert“, zeigt sich Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers, entsetzt. „Da ‘Hope‘ sehr zutraulich ist, nehmen wir an, dass sie bereits Kontakt zu Menschen hatte. Möglicherweise wurde sie unerwartet trächtig, für ihre Besitzer zur ungewollten Belastung und streunte deswegen mit ihren Babys umher. Das ist auch die Tragödie: ‘Lucky‘ ist sicherlich nicht ihr einziges Baby. Und trotz aller Bemühung und intensiver Suche konnten wir nur ‘Hope‘ und ‘Lucky‘ am Gelände auffinden“, informiert Benda.