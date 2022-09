Hurrikan „Kay“ zieht auf Urlaubsorte in Mexiko zu

Der Hurrikan „Kay“ zieht auf die beliebten Touristenorte Los Cabos an der Südspitze des mexikanischen Bundesstaats Baja California Sur zu. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde bewegte sich der Tropensturm in nordwestlicher Richtung auf die Halbinsel zu, wie das US-Hurrikanzentrum am Dienstag mitteilte.