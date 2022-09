6000 Kinder warten seit einem Jahr auf die Laptops

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 21. September 2021, wurden in Linz die ersten vergünstigen Laptops an Schüler übergeben - der damalige Bildungsminister Heinz Faßmann war extra ans Ramsauer-Gymnasium gekommen. Den Bildungsminister gab es zwei Monate später nicht mehr, nun liegt es an Nachfolger Martin Polaschek, dafür zu sorgen, dass die letzten der damals allein für Oberösterreich versprochenen 27.010 Rechner endlich ausgeliefert werden.