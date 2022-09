Seniorenchef nimmt „Spaltpilz“ Plakolm in Schutz

Pühringer meint, erstens, Plakolms Forderung, sogenannte „Luxuspensionisten“ (mit über 5000 € brutto) sollten nur den gesetzlichen Inflationsausgleich von aktuell 5,8 Prozent bekommen, sei „in Ordnung“. Und ganz grundsätzlich sagt er: „Dass eine Jugendvertreterin und ein Seniorenvertreter vielleicht in manchen Positionen verschiedene Meinungen haben, ist so natürlich wie es Tag und Nacht gibt.“ Da müsse man nicht gleich hineininterpretieren, dass „die Fetzen fliegen würden“, so der Seniorenbundchef. Und er bekräftigt: „Also ich sehe das absolut nicht so, dass sie ein Spaltpilz ist oder dass die Forderungen (bezüglich hoher Pensionen, Anm.) falsch sind.“