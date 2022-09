Kurz taucht in Klage um Ex-„Bild“-Chef auf

Julian Reichelt und Sebastian Kurz standen offenbar in einem engeren Verhältnis, als beide in ihren jeweiligen Sphären an der Macht waren: Sie waren per Du, die „Bild“ brachte öfters wohlwollende Schlagzeilen über den österreichischen Kanzler. Reichelts rechte Hand, Paul Ronzheimer, veröffentlichte 2018 mit „Sebastian Kurz: Die Biografie“ eine Lobeshymne auf den damals frisch gebackenen Kanzler.