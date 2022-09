Die Pensionsdebatte geht in die nächste Runde

Pensionserhöhung: Kostelka will 10 Prozent

Peter Kostelka (SPÖ) spricht von 10 Prozent, Ingrid Korosec (ÖVP) von den gesetzlichen 5,8 Prozent inklusive eines Pakets. Man müsse abwarten, welche Maßnahmen die Regierung bei Antiteuerungsmaßnahmen setze, sagte sie auf krone.tv. „Im Warenkorb für die nötigsten Dinge, also was die Menschen etwa für Lebensmittel brauchen, macht die Teuerung 19% Prozent aus.“