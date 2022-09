Mix aus Erhöhung, Teuerungen und Einmalzahlung?

Und dann wäre da noch das Argument der „Generationengerechtigkeit“, das Jugendstaatssekretärin Plakolm zuletzt ins Spiel gebracht hat. Also die Berücksichtigung der Interessen der Jugend und künftiger Generationen. Was auf eine moderate Pensionserhöhung hinauslaufen würde. Ob man denn nicht schlicht und einfach sagen müsse, dass wir alle - also auch die Pensionisten - uns künftig weniger als bisher leisten können werden: „Ja, schon, aber trotzdem ist es für viele Mittelstands-Pensionsbezieher eine Art Schock, wenn sie bemerken, dass sie sich plötzlich viel weniger leisten können“ so Korosec. Mehr Details dazu sehen Sie im Video oben.