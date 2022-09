Wie Top-Jobs bei der Stadt Wien vergeben werden

Das Gute für alle Berichterstatter der Wiener Stadtpolitik: Man muss sich keine neuen Namen merken. Vor allem im Firmengeflecht rund um das Wiener Rathaus machen häufig Personen Karriere, die offenbar über einen nicht enden wollenden Fundus an Talenten, Fähigkeiten und Know-how verfügen. Sagen wir es so: Ihre Nähe zur SPÖ scheint in keinem der folgenden Fälle groß geschadet zu haben.