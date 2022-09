Michelle & Co: Reif für die „Schlagerinsel“

Am Sonntag verwandelte sich die Donauinsel in ein Festival für Schlager-Fans. Zahlreiche BesucherInnen vom In-und Ausland waren reif für die „Schlagerinsel“ und kamen um ihre Lieblinge zu sehen, hören und zu spüren: So (haut)nah kommt man den Schlager-Stars selten. Da wurde kurzerhand auch mal der „sichere“ Boden der Bühne verlassen um die Fans adäquat zu begrüßen. Energiebündel Anna-Maria Zimmermann, der ehemalige „Caught in the Act“-Star Eloy de Jong und die Schweizer Goldschätze Beatrice Egli und Vincent Gross heizten dem Publikum so richtig ein.