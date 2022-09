Luxussegment garantiert nicht für Superwinter

Die Teuerung und die Preisanpassungen am Lift und in den Hotels sind das eine. Das andere ist das riesige Problemfeld der Mitarbeiter. Sie fehlen an allen Ecken und Enden, vor allem aber im klassischen Dienstleistungsgewerbe Tourismus. Trotz steigender Gehälter. Bekamen Abwäscher, Stubenmädchen oder Hausmeister vor der Pandemie 1300 Euro netto pro Monat, sind es jetzt 1600 Euro. „Das Fehlen von Personal kann zum gewaltigen Wettbewerbsnachteil werden“, erklärt Tourismusforscher Taurer. Werden Ruhetage in Betrieben in den Skiorten wegen Personalmangels mehr wie bisher, wird der Gast sich bald andernorts umschauen. Und er wird fündig werden. In Südtirol oder in der Schweiz.