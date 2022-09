Wie wird der Winter? Am Berg regiert die Vorsicht

Vier- bis fünfmal so hohe Stromrechnung

In den Hotels kämpft man ebenso mit dem Preisen „Wir rechnen mit einer vier- bis fünfmal so hohen Stromrechnung“, sagt Hans Gruber. Das sei aber zu schaffen, notfalls müsse man ans Eigenkapital. Sein Fünf-Stern-Hotel „Cinderella“ in Obertauern spielt alle Luxus-Stückerln. Dementsprechend betucht sind auch die Gäste.