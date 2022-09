NASA-Rakete soll nicht vor 19. September starten

Verspätungen nicht ungewöhnlich

Zuvor hatte NASA-Chef Bill Nelson bereits gesagt, dass der nächste Startversuch mindestens bis Mitte Oktober warten müsse, um einen Terminkonflikt mit der nachfolgenden Besatzung der Internationalen Raumstation zu vermeiden. Verspätungen und Fehlfunktionen am Starttag seien in der Raumfahrt nicht ungewöhnlich. Die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs, etwa aufgrund technischer Probleme oder schlechten Wetters, liege durchschnittlich bei eins zu drei. „Wir starten erst, wenn alles in Ordnung ist. Das ist die Standardprozedur und so wird es auch bleiben.“