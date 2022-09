Rothosen mit Cup-Schwung zum ersten Sieg in Liga

Nachdem es in den ersten sechs Zweitliga-Runde zu gerade einmal zwei Punkten gereicht hatte, konnten die Rothosen nun auch hier einen „Dreier“ anschreiben. Bei der, bis Samstag ebenfalls sieglosen, Rapid II-Truppe gingen die Dornbirner quasi mit der ersten Chance durch Lars Nussbaumer in Führung (18.). Seine Freistoß-Flanke ging an Freund und Feind - und auch an Rapid-Keeper Laurenz Orgler - vorbei ins Tor.