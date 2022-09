Leon (6) begibt sich auf seine letzte Reise

Löwe, Seifenblasenmaschine, Drehscheibe: „Alles, was er geliebt hat“

„Mehr als 250 Fotos haben wir in der Aufbahrungshalle aufgehängt sowie einen riesigen Löwen aufgestellt, den Leon so gern gemocht hat. Es gibt Wunschdosen mit Holzherzen, in denen jeder einen Wunsch für unseren Sohn hineinwerfen kann. Da Leon alles geliebt hat, was sich dreht, steht seine Urne auf einer Drehscheibe und so kann er sich den ganzen Tag drehen“, schildert Mama Sandra Apler. Auf einem Bildschirm seien Videos zu sehen, die zeigen, „wie wunderbar unser Sohn war und dass er das allerschönste Lachen auf der Welt hatte, da es einfach immer so ehrlich war“.