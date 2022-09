Warum ein Derby-Remis einfach logisch wäre!

Österreicher-Topf?

Interessant auch: Es wird auch das Duell Hausmannskost gegen Multikulti-Truppe! Denn Wolfsberg bietet heuer sieben Legionäre im Kader auf - nur Rapid (6) hat in der Bundesliga weniger. Auf der anderen Seite Klagenfurt: Mit ganzen 15 Ausländern - nur Salzburg (25) hat als Spitzenreiter mehr. Österreicher-Topf? Auf den setzt WAC weiter. Maximal sechs Legionäre dürfen ja auf dem Blankett stehen. Weil Neuling Bukusu noch lange kein Thema ist, geht sich’s aus. In Klagenfurt pfeift man auf die Kohle (zwischen 550.000 und 700.000 €!). „Das soll sich in Zukunft aber ändern“, sagt Sportchef Matthias Imhof.