Eklat um VAR-Malheur bei Salzburg gegen WSG Tirol!

Wieder einmal sorgt der „Video Assistant Referee“ für Diskussionen in Österreichs Bundesliga! Fußball-Meister Red Bull Salzburg hätte gegen die WSG Tirol mutmaßlich so oder so gewonnen, aber dass das 1:0 für die „Bullen“ aus einer Abseitsposition fiel und aus dem „VAR-Kammerl“ dazu kein Widerspruch kam, lässt ein gewisses Unbehagen zurück …