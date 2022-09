Mehr Schüler in Österreich verzeichnet

Fach „Digitale Grundbildung“

„Am Montag starten die Schülerinnen und Schüler im Osten Österreichs in das neue Schuljahr“, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. „Dabei gibt es zahlreiche Änderungen. So wird es etwa erstmals das Fach digitale Grundbildung an Österreichs Schulen geben - ein Meilenstein in der Bildungspolitik.“ Dieses Fach ist - wie berichtet - für die ersten drei Klassen der AHS-Unterstufe beziehungsweise Mittelschule vorgesehen. Auf dem Programm stehen unter anderem informatische Kompetenzen und der Umgang mit digitalen Medien.