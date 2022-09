Herz-OP seiner Tochter: Rowby lässt Budapest sein

Das Wichtigste: Es sei „soweit alles stabil“, versichert er gegenüber krone.at. Trotzdem ist die Nachricht alles andere als erfreulich: Rowby John Rodriguez, Österreichs Shootingstar im Darts-Sport, hat seine Nennung für das Turnier in Budapest zurückgezogen. Der Grund: Seine Tochter wurde am Donnerstag am Herz operiert - erfolgreich, der (Wahl-)Tiroler berichtet aber von „kleinen Komplikationen“.