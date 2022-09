Galaktisch! Alaba und Real setzen auf Roboter

Die Roboter sind unterschiedlich groß, können sogar in die Höhe springen. Gesteuert werden sie über eine App. Die Spieler lieben das Spielzeug, legen mit ihren „Kollegen“ Sondereinheiten an. Austria Wiens Urgestein Ralf Muhr, heute Technischer Direktor des LASK, erzählt: „Das hat David schon in der Austria-Akademie in Hollabrunn gemacht. Er stellte mit Aleks Dragovic, Christoph Knasmüllner und Alex Aschauer regelmäßig die Pappkameraden auf.“ Dann schossen sie um die Wette, imitierten auf YouTube studierte Freistoßkünstler wie Juninho und Messi. Muhr: „Das war überragend.“ Lächelnder Nachsatz: „Damals war das eine richtig sperrige und schwere Mauer, die die Burschen rein- und rausgeschoben haben.“ Auch bei Bayern übte Alaba akribisch Freistöße. Seine perfekte Schusstechnik zeigte er jüngst bei Reals 2:1 in Almeria, als der Wiener mit dem ersten Ballkontakt per Freistoß zum Sieg traf.