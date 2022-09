Red Bull: Horner äußert sich zu Porsche-Übernahme

„Wir stehen voll hinter dem Investment, das wir mit Red Bull Powertrains getätigt haben. Wir haben rund 300 Leute dort, die am Motor für 2026 arbeiten, daher müsste jede Vereinbarung mit einem potenziellen Partner oder Hersteller das berücksichtigen“, stellte Horner klar. „Die Zeit wird zeigen, ob wir einen Partner in dem Programm aufnehmen oder, so wie es aktuell der Plan ist, ob wir alleine weitermachen.“