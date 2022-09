Super-Jahr der Wespen ist noch lange nicht zu Ende

Bei der „inatura“ in Dornbirn gingen diesen Sommer bereits Hunderte Anfragen ein - mit immer demselben Thema: Wespen. Insektenspezialist Klaus Zimmermann berichtet, dass es in den meisten Fällen erst einmal Aufklärung brauche. Denn nicht jedes Nest darf einfach so entfernt werden - auch wenn die fliegenden Bewohner den menschlichen Anrainern gehörig auf die Nerven fallen.