Kuvert mit Falschgeld bei Gold-Kauf untergejubelt

Angeklagte bereits in anderen Ländern vorbestraft

Auf der Anklagebank sitzen drei Rumänen, die die Schuld einander in die Schuhe schieben. Selbst auf die Frage, warum einer von ihnen einen maltesischen Diplomatenpass bei sich trug, gibt es keine klare Antwort. Aber die Männer haben Vorstrafen in mehreren europäischen Ländern.