Hotel Galántha setzt neue Maßstäbe im Tourismus

Bunte Farbenspiele

„Der Gast sieht sich nur von hochwertigen Materialien, edlen Stoffe und eleganten Möbeln umgeben. Der Duft ausgewählter Pflanzen- und Blumenarrangements begleitet ihn auf Schritt und Tritt durch unser Hotel“, sagt Generalmanager Markus Ernst. „Wir spielen mit unterschiedlichen Farben im Haus“, merkt Architekt Karlheinz Boiger an. Dunkles Petrol, Senf, Salbei oder Koralle muten in diesem Zusammenhang zeitlos extravagant an.