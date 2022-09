„Wer es mit Rentnern verscherzt, hat keine Chance“

Die Vorgänge rund um die Wien-Energie, die derzeit bekannten Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl und die aktuellen Pensionsverhandlungen - das sind die brennenden Themen der heimischen Innenpolitik. So lässt die ÖVP in Zusammenhang mit der „Causa Wien Energie“ dieser Tage keine Gelegenheit aus, der SPÖ auszurichten, dass sie es „einfach nicht kann“, so Krone-Innenpolitik-Redakteur Erich Vogl in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller: „Die Erzählung der SPÖ, sie hätte es während der Pandemie besser gemacht als die Bundesregierung, bekommt jetzt schwere Kratzer“. Es müsse sich allerdings erst zeigen, was letztlich „hängen bleibt“, dazu gäbe es ja jetzt auch die angeordneten Sonderprüfungen.