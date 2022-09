„Po-Jubel“ ging viral: Jetzt spricht Tennis-Dame

„Spontane Reaktion des ganzen Teams“

Bejlek, die in der ersten Runde gegen die Russin Ljudmila Samsonowa in zwei Sätzen verloren hatte, meldete sich nach der Aufregung zu Wort. „Natürlich habe ich das Video gesehen. Es war eine spontane Reaktion des ganzen Teams, wir haben uns gefreut“, schilderte sie. „Mein Papa wird immer mein Papa sein und meinen Trainer kenne ich, seit ich acht Jahre alt bin. Er taped mich, massiert mich.“ Zudem meinte sie, dass „wenn etwas Ähnliches in Tschechien passieren würde, würde sich niemand damit befassen. Aber da wir in Amerika sind, spricht plötzlich jeder darüber“, so die 16-Jährige. „Aber wie gesagt. Wir haben darüber gesprochen und es wird nicht wieder passieren.“