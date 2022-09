Klagenfurter Diebesbande begeht 102 Delikte

Von März bis Juli sollen zwei Männer (30, 31) aus Klagenfurt und eine 20-Jährige für diverse Diebstähle in Klagenfurt und St. Veit an der Glan verantwortlich sein. Das Trio hatte es auf unversperrte Autos abgesehen. Immer mit dem Ziel: So viele Brieftaschen erbeuten, wie nur möglich.