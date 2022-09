Neue Band-Ära: „Pfiat eich, Bluesbreakers“

Neustart am Bleiburger Wiesenmarkt

Nach 39 Jahren bricht morgen, Freitag, am Bleiburger Wiesenmarkt eine neue Band-Ära an. Erstmals tritt Erhard „Harte“ Fian – Sänger von Jam Trax – mit der Band auf. Ottowitz: „Nach zwei Jahren Bandpause starten wir im Breznik-Zelt neu durch.“