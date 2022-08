„Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“

Kompromisse sind unumgänglich

Sicher, viele Entscheidungsträger - gerade jene aus der Boomer-Generation - könnten sich mit der Einstellung der Jüngeren zur Arbeit nicht wirklich anfreunden. „Aber als Geschäftsführer kann ich heute nicht mehr sagen, dass Männer, die in Karenz gehen, keine Männer sind. Der Zug ist abgefahren.“ Und auch vom Wunsch, Vorarlberger einzustellen, müssten sich die Arbeitgeber verabschieden. „Es wird zwar gerne in der Region gesucht, aber wenn der Teich leergefischt ist, muss man in anderen Gewässern fischen. Ich muss großräumiger suchen. Ich muss - wie bei den Arbeitszeitmodellen - Kompromisse eingehen, denn der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“