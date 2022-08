Ist ein U-Ausschuss zur Causa Wien Energie nötig?

Angesichts der stark steigenden Energiegroßhandelspreise braucht nun die Wien Energie finanzielle Unterstützung - nämlich sechs Milliarden Euro an Krediten bzw. Garantien, wie am frühen Montagnachmittag bekannt wurde - von insgesamt bis zu zehn Milliarden Euro ist mittlerweile die Rede. Dies löste einen Aufschrei im ganzen Land aus, viele sehen das als nicht fair an. Finden Sie, es sollte zu dieser Causa rund um Wien Energie einen U-Ausschuss geben? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!