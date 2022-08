„Superman“ bedrohte in Wien Männer mit Waffe

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superman - oder wohl wahrheitsgetreuer ein Mann in einem Kostüm des Superhelden, der sich in der Nacht auf Montag gar nicht heldenhaft verhalten hat. Denn der 29-jährige Verdächtige bedrohte in Wien-Hernals zwei Männer in einem Auto mit einer Schusswaffe.