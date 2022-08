Ars Electronica Festival: Ganz Linz als „Planet B“

Nach zwei coronabedingt hybriden Festivalvarianten ist das Ars Electronica Festival heuer wieder in voller Größe zurück. Von 7. bis 11. September wird die Stadt Linz vor Ausstellungen, Symposien, Konzerten und Preisverleihungen schier platzen. Den thematischen Bogen spannt das Motto „Welcome to Planet B“, also die Vision eines Planeten nach diesem Zeitalter der Krisen zwischen Klima, Seuchen und Kriegen: „Es ist die politischste Ars bisher, sie unterstellt klar, dass unsere Probleme lösbar sind“, so Bürgermeister Klaus Luger. Auch für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer ist das Thema „am Puls der Zeit“.