Strobl-„Animateure“ stürzten Tamsweg

Wenn Strobl am 1. Landesliga-Feld steht, dann ist Unterhaltung garantiert! Hatten die Wolfgangseer erst in der Vorwoche Schießbude Piesendorf mit 9:1 abblitzen lassen, waren sie am Samstag mitverantwortlich dafür, dass mittlerweile auch die letzten Bastionen gefallen sind.