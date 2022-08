Regen und Sonne - die große Hitze bleibt aus

Frühnebel macht sich am Dienstag vor allem in einigen Alpentälern bemerkbar, überall sonst lässt sich wieder die Sonne am Himmel blicken. Etwas getrübt wird der Blick am Nachmittag, wieder in den Bergen. Einige Quellwolken können sich entwickeln, Schauer dürften aber nicht zu erwarten sein. Die Temperaturen steigen wie am Montag auf maximal 28 Grad.