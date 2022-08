St. Thomas zieht für Rheuma-Kinder Laufschuhe an

Das Schlimmste bei der Diagnose Kinderrheuma ist die Ungewissheit. Wird es so bleiben? Oder verändert sich der Zustand und geht es vielleicht irgendwann sogar weg?“ Nadja Winkler aus St. Thomas am Blasenstein spricht aus Erfahrung: Ihr Sohn Noah (10) ist im Alter von vier Jahren an Dermatomyositis erkrankt, Rheuma, das die Skelettmuskulatur, die Haut und die inneren Organe befällt. Um auf die Situation von Rheuma-Kindern aufmerksam zu machen, organisiert die 39-Jährige am 9. Oktober in ihrer Heimatgemeinde den ersten Blasenstein-Trail.