Der katholischen Kirche gehen die Gottesmänner aus

Wenn am heutigen Sonntag die Glocken die Gläubigen zur Messe rufen, so werden die Kirchgänger mittlerweile in jedem fünften Gotteshaus von einem Pfarrer empfangen, der nicht aus Österreich stammt. Man kann von einer „Mission der Neuzeit“ sprechen. Denn wie einst Missionare von Österreich aus in aller Herren Länder zogen, um das Evangelium zu verbreiten, strömen heute Hunderte Männer aus dem Ausland zu uns, um Messen zu lesen, Sakramente zu spenden, sprich: um verwaiste Pfarren zu betreuen.