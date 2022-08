Alpine-Boss: „Hätte mir mehr Integrität gewünscht“

Anderer Australier?

„Ich wünschte nur, Oscar hätte sich daran erinnert, was er im November unterschrieben hat und worauf er sich eingelassen hat“, so Szafnauers Meinung. Auf der Suche nach Alternativen war Alpine bislang nur mäßig erfolgreich, jedoch steht mit Daniel Ricciardo ein bekannter Name ab kommender Saison ohne Vertrag da. Zudem soll das Team von Alpine bereits in höchsten von dem Australier sprechen. Kann der 33-Jährige Szafnauer wieder zum Lächeln bringen?