Alpine-Teamchef wütet gegen Top-Talent Piastri

„Ich bin seit 1989 in der Formel 1 und habe so etwas noch nie gesehen. Und es geht nicht um die Formel 1, es geht um die Anständigkeit eines Menschen.“ Man habe „Millionen und Abermillionen von Euro“ in Piastris Entwicklung gesteckt, so Szafnauer zu „El Confidencial“ in Spanien.