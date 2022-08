Hoffnung für Winkler ++ „Legende“ Lugner am Kirtag

Außerdem: „Wiener Legende“ Richard Lugner begeistert am Neustifter Kirtag die Jugend und setzt sich auf zig Fotos fleißig in Szene. Sein bisheriger Rekord: „In 2 Stunden 400 Selfies“ beim Oktoberfest geschossen. Das und noch viel mehr gibt es in der aktuellen Adabei Prime.