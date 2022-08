Shia LaBeouf: „Mein Leben war ein einziges Chaos“

„Hatte eine Waffe auf dem Tisch“

2020 hatte seine Ex-Partnerin FKA twigs ihn des Missbrauchs bezichtigt, woraufhin der Schauspieler sich in eine Entzugsklinik einweisen ließ und seinen Agenten feuerte. „Ich hatte eine Waffe auf dem Tisch“, erzählte er im Gespräch nun, dass ihn Selbstmordgedanken gequält hätten, „ich war bereit. Ich wollte nicht mehr am Leben sein, als all das passierte.“