Shia LaBeouf: Seit fünf Wochen in der Suchtklinik

Als seine Ex-Freundin FKA twigs ihm in einer Klage schwere körperliche Misshandlung in der Beziehung vorwarf, entschuldigte Shia LaBeouf sein aggressives Verhalten mit seinem Alkoholproblem. Und zog dann scheinbar die Reißleine. Laut eines Hollywood-Insiders im Branchenmagazin „Variety“ hat sich der Star bereits vor über fünf Wochen in eine geschlossene Entzugsklinik in ein Suchtprogramm einweisen lassen.