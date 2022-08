In Putins Kopf: Wer dem Kremlchef „einflüstert“

Putin und die Idee der demokratischen Diktatur

Einen wesentlichen Einfluss auf Putin hatte die Lektüre russischer Philosophen der 1920er-Jahre, allen voran Iwan Iljin. Ein Anti-Bolschewik, der großen Gefallen am Faschismus fand, jedoch dessen antireligiöse Ausrichtung in Deutschland und Italien nicht guthieß. Iljins Schriften waren in der Sowjetunion verboten, Putin kam damit in den 1990er-Jahren in Berührung.